Москва, 16 декабря, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Военно-политическая обстановка в мире остаётся непростой и нестабильной, заявил на коллегии Минобороны в понедельник, 16 декабря, президент Владимир Путин.

Сергей Карпухин/ТАСС

США и Запад продолжают пытаться навязать свои правила остальному миру, подчеркнул глава государства.

«Сегодня военно-политическая обстановка в мире остаётся непростой и нестабильной. Так, не прекращается кровопролитие на Ближнем Востоке, высокий конфликтный потенциал сохраняется в ряде других регионов мира», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления на коллегии Минобороны президент также отметил, что страны НАТО увеличивают военные расходы и наращивают ударные группировки вблизи границ России. Путин подчеркнул, что подобные действия военного блока не останутся без ответа.

Путин также заявил, что для руководства США нет никаких правил, а против неугодных им государств, включая Россию, американские политики ведут гибридные войны. Представители Запада, не веря в Бога, считают себя Его представителями на Земле, сказал президент. Запад доводит Россию до красной черты, и Москва не может не отвечать, отметил глава государства.