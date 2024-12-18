Чикаго, США, 18 декабря, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Команда «Вашингтон Кэпиталз» на выезде проиграла хозяевам площадки «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 17 декабря. Эксперты одной из причин поражения назвали отсутствие на льду капитана Александра Овечкина.

David Zalubowski/AP/TASS Александр Овечкин

Встреча состоялась в Чикаго и завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:2, 0:0, 3:0). В составе «Блэкхокс» шайбы забросили российский нападающий Илья Михеев (41-я минут), Ти Джей Броди (55) и Райан Донато (58). У «Вашингтона» успели отметиться Пьер-Люк Дюбуа (5) и Эндрю Манджапане (14).

Илья Михеев сделал голевую передачей, впервые в этом сезоне набрав два очка за игру.

Российский форвард Александр Овечкин не играл в этом матче из-за травмы. Капитану придётся пропустить до шести недель из-за перелома. Отмечается, что это самая длительная пауза в его карьере в НХЛ.

Таким образом, «Вашингтон» с 44 баллами находится на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Чикаго» с 24 очками занимает предпоследнее, 15-е место в таблице Запада.

Как сообщало ИА Регнум, Александр Овечкин, восстанавливающийся после перелома ноги, впервые после травмы провёл тренировку вместе с командой 14 декабря.

Нападающий клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс повторил снайперский рекорд Александра Овечкина. В матче регулярного чемпионата НХЛ с клубом «Детройт Пистонз» (4:2 в пользу «Детройта») 26-летний американский хоккеист стал автором одной из заброшенных шайб. Этот гол оказался для Мэттьюса 50-м в 2024 году, он четвертый раз подряд забивает 50 и более шайб за год. В XXI веке только Овечкин четыре года подряд забивал по 50 и более голов.