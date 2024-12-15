Торонто, Канада, 15 декабря, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Нападающий клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс повторил снайперский рекорд российского нападающего и капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Maxim Thore/Global Look Press Остон Мэттьюс

В матче регулярного чемпионата НХЛ с клубом «Детройт Пистонз» (4:2 в пользу «Детройта») 26-летний американский хоккеист стал автором одной из заброшенных шайб.

Этот гол оказался для Мэттьюса 50-м в 2024 году, он четвертый раз подряд забивает 50 и более шайб за год. В XXI веке только Овечкин четыре года подряд забивал по 50 и более голов.

С 1981 по 1987 год по 50 и более шайб забрасывал Уэйн Гретцки, а с 1978 по 1984 год — Майк Босси.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря восстанавливающийся после перелома ноги Овечкин впервые после травмы провёл тренировку вместе с командой. 39-летний спортсмен перед основной тренировкой поработал со специалистом по развитию и провёл всю тренировку в полной амуниции.

Совет управляющих НХЛ придумал, как поздравить Овечкина, когда он побьёт рекорд знаменитого хоккеиста Гретцки. Отмечалось, что в этом случае матч планируется остановить для торжественной церемонии. Российскому форварду осталось забросить 26 шайб до повторения рекорда результативности легендарного канадца.