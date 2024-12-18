ДНР, 18 декабря, 2024, 03:50 — ИА Регнум. Российские военные зачистили «котёл» южнее Курахово в Донецкой Народной Республике, в котором находились подразделения группировки ВСУ. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

ИА Регнум Российская армия освободила максимальную по площади территорию в зоне СВО

Группировка ВСУ численностью до 700 человек попала в полное окружение южнее города Курахово, в районе сёл Успеновка, Анновка и Весёлый Гай.

«Южнокураховский котёл» зачищен от украинских боевиков. Одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать», — пояснил Владимир Рогов, добавив, что отказавшиеся от сдачи в плен были ликвидированы.

Курахово находится в 46 км от Донецка и в 30 км к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населённый пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.

Взятие города Курахово позволит ВС РФ продвигаться дальше к западной границе ДНР, отметил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, боевики группировки ВСУ, попавшие в «кураховский котёл», могут сохранить себе жизнь, только сдавшись в плен, 15 декабря заявил Владимир Рогов. До попадания в «котёл» украинцы не менее восьми раз запрашивали команду отступить, но их командование им отказало.

14 декабря Рогов рассказал, что Вооружённые силы России освободили здание городского совета в западной части города Курахово, подняв над ним флаг РФ.

Глава ДНР Денис Пушилин 15 декабря заявил, что темпы освобождения города Курахово российскими военными нарастают. По его словам, сейчас боестолкновения идут уже в самом городе, в котором ВС РФ продвигаются, освобождая одну улицу за другой.