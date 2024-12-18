Константиновка, ДНР, 18 декабря, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования после вывода техники из города Часов Яр в ДНР готовят к обороне Константиновку и Дружковку. Об этом заявил начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе Южной группировки войск с позывным Чукча.

Иван Шилов ИА Регнум Наступление ВС РФ, Часов Яр

«Всем стало понятно, что удержать и микрорайон Северный, равно как и в целом город Часов Яр, у ВСУ не выйдет. Именно поэтому, прикрывшись ночной метелью, враг вывел из города тяжёлую технику и активно готовит к обороне Константиновку и Дружковку», — уточнил военный в беседе с ТАСС.

По его словам, разведка постоянно отслеживает любую активность противника, в круглосуточном режиме ситуацию контролируют дроны «Эспаньолы». При выявлении позиций противника в работу включается артиллерия, а затем снайперские группы. Рядом с «Эспаньолой» на боевом дежурстве находится 200-я отдельная мотострелковая бригада, которая добивает противника на терриконе около посёлка Калиновка и улицах микрорайона Северный, заключил боец.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска почти полностью освободили территорию огнеупорного комбината в городе Часов Яр. ВСУ пока ещё могут там удерживаться, но осознание у них приходит, что особых перспектив нет, добавил он.

По состоянию на 16 декабря, российские силы контролировали 99,3% территории Луганской Народной Республики и 70% — Донецкой Народной Республики, Херсонская область освобождена на 76%, а Запорожская — на 73,9%. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил, что если в I квартале 2024 года общая площадь освобождённых ВС РФ территорий оценивалась в 407 кв. км, то в IV квартале этот показатель увеличился до 4377 кв. км. За сутки российские бойцы продвигаются в среднем на 30 кв. м, заключил глава Минобороны.