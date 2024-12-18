Варшава, 18 декабря, 2024, 04:12 — ИА Регнум. Большинство жителей Польши считают, что ради мира Украине необходимо уступить территории. Об этом можно сделать вывод исходя из опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), результаты которого 17 декабря опубликовало Polskie Radio.

Иван Шилов ИА Регнум Польша и Украина

Отмечается, что впервые с начала конфликта в польском обществе преобладает мнение о стремлении к прекращению боевых действий и заключению мира, даже с учётом отказа Украины от части своей территории или независимости.

Такого мнения придерживаются 55% респондентов (в сентябре их насчитывалось 39%, в апреле 2022 года — 26%). Только 31% опрошенных считают, что борьбу следует продолжать без каких-либо уступок России (46% — в сентябре 2024 года и 59% — в апреле 2022 года). У 14% поляков нет мнения на эту тему.

Исследование проводилось с 28 ноября по 8 декабря. В опросе участвовали 915 человек в возрасте старше 18 лет (56,6% методом CAPI — сбор данных, при котором интервьюер использует компьютер или планшет для вопросов и записи ответов во время личного общения с респондентом; 26,9% методом CATI — телефонный опрос; 16,5% — CAWI — интернет-опрос).

Как сообщало ИА Регнум, в 2025 году в зоне конфликта на Украине возможно прекращение огня, но не заключение мира, заявил 13 декабря глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера. Он выразил уверенность в том, что Москва не отдаст освобождённые в ходе спецоперации территории Киеву. По словам Сиверы, украинская армия не сможет их снова захватить с имеющимся у неё сейчас оружием.

Днём ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Варшава не отправит войска на Украину. Этого не будет даже после прекращения огня, подчеркнул Туск.

Польский премьер уверен, что переговоры по Украине могут начаться нынешней зимой. Туск намерен обсудить этот вопрос с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.