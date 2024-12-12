Варшава, 12 декабря, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня.

Czarek Sokolowski/AP/TASS Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск

«Господин президент знает, мы говорили об этом. Мы пока не планируем таких действий», — заявил Туск журналистам после встречи с Макроном в Варшаве.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря сообщила канцелярия Елисейского дворца сообщила, что Макронотправится с рабочим визитом в Польшу для обсуждения с Туском конфликта на Украине. При этом польская газета Rzeczpospolita писала, что Макрон собирается посетить Польшу, чтобы обсудить её готовность отправить миротворцев на Украину.

29 ноября Служба внешней разведки (СВР) опубликовала информацию о том, что Запад планирует ввести миротворцев на Украину, чтобы поделить её между Румынией, Польшей, Германией и Британией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев на Украине возможно только с согласия сторон конфликта.

Газета Le Monde 25 ноября написала, что европейские страны возобновили обсуждения возможной отправки войск или участников частных военных компаний на Украину. Это произошло из-за возможного отказа США продолжить поддержку киевского режима после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года.