Варшава, 10 декабря, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже нынешней зимой. С таким утверждением 10 декабря выступил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Максим Гучек/РИА Новости

«Наше председательство в ЕС будет ответственно и за то, как будет выглядеть политический ландшафт, как будет выглядеть ситуация в ходе переговоров, которые, может быть, — всё ещё есть знаки вопроса — начнутся зимой этого года», — сказал он перед заседанием правительства.

Туск добавил, что намерен обсудить вопрос о переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция закончится тогда, когда будут достигнуты все цели, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным. Он добавил, что украинская сторона отказывается от каких-либо переговоров, поэтому СВО продолжается до победного конца.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 5 декабря отметил, что цели российской спецоперации справедливы и полностью соответствуют Уставу ООН.

Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов по вхождению в НАТО. Также для начала переговоров Киеву нужно будет признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял Путин. Позже глава государства указывал на то, что все эти требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.