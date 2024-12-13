Варшава, 13 декабря, 2024, 15:30 — ИА Регнум. В 2025 году в зоне конфликта на Украине возможно прекращение огня, но не заключение мира. Такое мнение 13 декабря высказал глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера.

Алексей Коновалов/ТАСС

По словам Сиверы, в настоящее время перспектива мира на Украине является крайне туманной.

«То, что мы можем получить в 2025 году, и мне кажется, что это достаточно правдоподобно, — это попросту прекращение огня, приостановление боёв», — сказал он в эфире Polskie Radio.

Вместе с тем глава BBN выразил уверенность в том, что Москва не отдаст освобождённые в ходе спецоперации территории Киеву, добавив, что украинская армия не сможет их снова захватить с имеющимся у неё сейчас оружием.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря избранный президент США Дональд Трамп призвал к немедленному прекращению огня, отметив, что Украина уже «нелепо потеряла» 400 тыс. военных и ещё больше гражданских лиц. Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг этот призыв, заявив, что военные действия нельзя закончить «просто бумажкой и парой подписей».

Зеленский 9 декабря заявил, что Киев подумает о предложении разместить в стране западные войска в качестве гарантий безопасности до момента, пока Украину не примут в НАТО. По его словам, на встрече с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в числе прочего обсуждалась возможная заморозка конфликта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря заявил, что Россия добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех обозначенных ею условий. Представитель Кремля добавил, что вопрос о размещении на Украине войск Европы для контроля за перемирием, если таковое будет заключено, может обсуждаться только на переговорах, а потому сейчас рано об этом говорить.

Служба внешней разведки (СВР) 29 ноября сообщила, что западные страны намереваются ввести миротворцев на территорию Украины с целью поделить её между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией. Отмечалось, что НАТО собирается ввести для этих целей 100 тыс. военнослужащих так называемых миротворческих войск.