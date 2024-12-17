Киев, 17 декабря, 2024, 23:22 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 17 декабря взрывы прогремели в Киевской области. Об этом сообщила в Telegram-канале региональная военная администрация.

Иван Шилов ИА Регнум

Власти уточнили, что звуки взрывов связаны с работой подразделений ПВО.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население Житомирской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.

Как сообщало ИА Регнум, шесть объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения во Львовской области на западе Украины. 13 декабря украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киевской области. Также сообщалось о работе средств противовоздушной обороны. Мэр Киева Виталий Кличко 13 декабря проинформировал о взрывах в Печёрском районе Киева и в районе Вышгорода в Киевской области. Ранее в этот же день сообщалось о взрывах в городе Буче под Киевом.

В Минобороны РФ заявили, что российские войска в ответ на применение американского дальнобойного оружия 11 декабря для атаки по территории России нанесли массированный удар высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса.