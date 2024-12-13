Киев, 13 декабря, 2024, 04:55 — ИА Регнум. В Буче Киевской области в ночь на 13 декабря прогремели взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Буча/район (Киевская область) — взрывы», — сказано в сообщении.

Какие-либо подробности о последствиях взрывов не приводятся. Минобороны РФ не сообщало об ударах по объектам на территории города или Киевской области.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря мэр Киева Виталий Кличко и украинские СМИ сообщили о взрывах в столице Украины и в Киевской области. Как уточнил Кличко, в центре Киева упали обломки беспилотника, ещё один дрон, по словам мэра Киева, зашёл с левого берега Днепра в сторону центральной части города.

В Вышгороде прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Сирены воздушной тревоги работают и в Киеве, администрация города попросила граждан проследовать в укрытия.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Так Россия отвечает на теракт на Крымском мосту, организованный, по данным следствия, украинскими спецслужбами. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют ежедневно, иногда на территории всей страны.