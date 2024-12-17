Зурабишвили вновь заявила, что не сдаст мандат президента Грузии
Президент Грузии Зурабишвили вновь заявила, что не сдаст мандат после 29 декабря
Тбилиси, 17 декабря, 2024, 21:40 — ИА Регнум. Уходящий президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник, 17 декабря, вновь заявила, что не намерена сдавать свой мандат после истечения срока полномочий.
Полномочия Зурабишвили прекратятся 29 декабря. Парламент Грузии ранее избрал новым главой государства Михаила Кавелашвили. Журналисты швейцарской газеты Le Temps спросили Зурабишвили, остаётся ли в силе её решение отказаться от сдачи мандата.
«Да, ничего не изменилось», — ответила президент Грузии.
Как передавало ИА Регнум, Кавелашвили избрали президентом Грузии 14 декабря. Впервые главу грузинского государства выбирали депутаты, а не граждане. Инаугурация Кавелашвили состоится 29 декабря.
Зурабишвили отказывается уходить со своего поста. Она заявила, что не признаёт итоги парламентских выборов в Грузии и потому считает, что этих выборов не было.
С 28 ноября в Тбилиси проходят акции протеста. После серии обысков и задержаний, проведённых МВД Грузии, митинги с 4 декабря начали проходить почти без происшествий. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о провале «майдана» в стране.
«Грузинской мечте», правящей партии страны, ничего не остаётся, кроме как держать оборону и ни в коем случае не соглашаться на европейских посредников: в партии постоянно напоминают об украинском сценарии и, вероятно, поэтому решили заморозить евроинтеграцию, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Камран Гасанов.