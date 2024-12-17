Тбилиси, 17 декабря, 2024, 21:40 — ИА Регнум. Уходящий президент Грузии Саломе Зурабишвили во вторник, 17 декабря, вновь заявила, что не намерена сдавать свой мандат после истечения срока полномочий.

Александр Патрин/ТАСС

Полномочия Зурабишвили прекратятся 29 декабря. Парламент Грузии ранее избрал новым главой государства Михаила Кавелашвили. Журналисты швейцарской газеты Le Temps спросили Зурабишвили, остаётся ли в силе её решение отказаться от сдачи мандата.

«Да, ничего не изменилось», — ответила президент Грузии.

Как передавало ИА Регнум, Кавелашвили избрали президентом Грузии 14 декабря. Впервые главу грузинского государства выбирали депутаты, а не граждане. Инаугурация Кавелашвили состоится 29 декабря.

Зурабишвили отказывается уходить со своего поста. Она заявила, что не признаёт итоги парламентских выборов в Грузии и потому считает, что этих выборов не было.

С 28 ноября в Тбилиси проходят акции протеста. После серии обысков и задержаний, проведённых МВД Грузии, митинги с 4 декабря начали проходить почти без происшествий. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о провале «майдана» в стране.

«Грузинской мечте», правящей партии страны, ничего не остаётся, кроме как держать оборону и ни в коем случае не соглашаться на европейских посредников: в партии постоянно напоминают об украинском сценарии и, вероятно, поэтому решили заморозить евроинтеграцию, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Камран Гасанов.