Президент России Владимир Путин проводит традиционную прямую линию. В этом году она совмещена с пресс-конференцией главы государства. Мероприятие получило название «Итоги года с Владимиром Путиным».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ещё по состоянию на 16 декабря сообщалось, что россияне направили свыше 1,5 млн вопросов и обращений президенту. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в ходе обработки обращений получилось выделить 10 основных проблем, волнующих граждан. Он уточнил, что рейтинг варьируется в зависимости от региона. В список наиболее популярных тем попали развитие транспорта, доступность жилья, вопросы медицины и социальных выплат. Россияне также присылали много вопросов, которые касаются качества водопроводной воды.

14 декабря Путин после изучения вопросов к прямой линии заявил, что «проблем — вагон и маленькая тележка», поэтому властям не надо расслабляться.

Вопросы российскому лидеру в ходе прямой линии смогут задать и иностранные журналисты. Песков подчёркивал, что Россия продолжает взаимодействовать с иностранными СМИ и было бы глупо отказывать в сотрудничестве тем, кто проявляет интерес к РФ.

В 2023 году большая пресс-конференция и прямая линия прошли также 14 декабря в совмещённом формате. Президент ответил на 26 вопросов жителей страны и на 33 вопроса журналистов в течение четырёх часов и четырёх минут. Заявления Путина вызвали большой интерес в мировых СМИ. Его цитировала пресса из стран Запада и Глобального Юга.