Москва, 30 ноября, 2024, 01:05 — ИА Регнум. Вопрос возобновления Россией ядерных испытаний актуален на фоне эскалационного курса США, ситуация остаётся сложной. Об этом заявил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Mil.ru Ядерное оружие

Российский дипломат не стал отрицать, что тема ядерных испытаний обсуждается.

«Вопрос этот стоит. И я, ничего не предвосхищая, скажу, что ситуация достаточно сложная. Она во всём комплексе её составляющих и во всех аспектах постоянно рассматривается», — пояснил Рябков.

Замминистра уточнил, что повод возвращения к этой теме дают Соединённые Штаты.

Как сообщало ИА Регнум, командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) ВСРФ Сергей Каракаев 27 ноября заявил, что его подчинённые сдерживают крупномасштабную агрессию против РФ и её союзников без применения ядерного оружия. Он уточнил, что на данный момент в состав РВСН ввели ракетные комплексы пятого поколения «Ярс» и «Авангард», а также вводят к постановке на боевое дежурство новейший ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» с жидкостной тяжёлой ракетой.

Аналитический центр Strategic Culture 28 ноября написал, что российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник» способен наносить удары такой мощности, сравнимой с ядерным оружием малой и средней мощности, что это изменило расстановку сил в мире. Уточнялось, что в случае запуска этого вида оружия с Дальнего Востока оно сможет достичь большинства регионов США.

Россия продолжит испытание новейшей баллистической ракеты «Орешник», в том числе и в зоне боевых действий, заявил президент РФ Владимир Путин.