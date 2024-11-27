Москва, 27 ноября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) Вооружённых сил России в условиях проведения спецоперации сдерживают крупномасштабную агрессию против РФ и её союзников без применения ядерного оружия. Об этом 27 ноября заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Ракетные войска стратегического назначения, являясь мощным, высокотехнологичным и динамично развивающимся родом войск, продолжают обеспечивать сдерживание крупномасштабной агрессии против России и её союзников без применения ядерного оружия», — говорится в его статье для журнала «Вестник военного образования».

Командующий РВСН уточнил, что это происходит на фоне тяжёлой военно-политической обстановки, которая связана с проведением СВО на Украине и наращиванием военной активности НАТО на западных границах России.

По словам Каракаева, сейчас на вооружение в РВСН приняты ракетные комплексы пятого поколения «Ярс» и «Авангард», а также ведётся дальнейшая работа по постановке на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса шахтного базирования «Сармат» с жидкостной тяжёлой ракетой.

«Выполнение государственной программы позволило обеспечить устойчивые темпы перевооружения ракетных полков, а всего в боевом составе РВСН сегодня уже более 88% современных образцов ракетной техники», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября президент России Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты «Орешник» в боевых условиях в зоне СВО. Глава государства отметил, что это стало ответом на удары по России дальнобойным оружием Запада.

Российский лидер поддержал идею принятия новой ракеты на вооружение РВСН. Президент РФ также поблагодарил разработчиков «Орешника», отметив высокую скорость и отличные результаты их работы.

Позднее в этот же день Каракаев доложил Путину, что «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы. По его словам, эти особенности выгодно отличают новый комплекс от другого высокоточного оружия большой дальности.