Киев, 16 декабря, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий резко ответил на слова президента Словакии Петра Пеллегрини о том, что киевскому режиму необходимо будет пойти на территориальные уступки ради завершения конфликта. Об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

mfa. gov. ua Георгий Тихий

15 декабря Пеллегрини заявил, что Украине придётся пойти на территориальные уступки, чтобы урегулировать конфликт. По его словам, в Европе никто из нормально размышляющих не думает, что удастся установить мир без каких-то частичных территориальных потерь Украины.

«В последний раз, когда словацкую землю отдавали агрессору во имя мира, это ничем хорошим не закончилось и не принесло мира ни словакам, ни другим народам», — заявил украинский дипломат, намекая на передачу Германии Судетской области Чехословакии в 1938 году по Мюнхенскому соглашению.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря британская газета The Daily Telegraph написала, что ради урегулирования конфликта Украине придётся отказаться от части территорий. Отмечалось, что у Киева крайне мало шансов вернуть утраченные регионы военным путём.

11 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что признание территориальных потерь приведёт к расколу Украины.

Президент РФ Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска из регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства. Позже он отметил, что перечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.

25 октября Путин также заявил, что «разменов» в урегулировании конфликта на Украине не будет и исключил какие-либо уступки украинской стороне в ходе возможных переговоров. Он добавил, что Москва готова идти на разумные компромиссы, но на основании реалий, сложившихся на поле боя.