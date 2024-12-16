Москва, 16 декабря, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Немалое количество военных, которые ранее получили ранения в ходе специальной операции, присоединились к спортивным клубам. Об этом 16 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Отмечу, что немало защитников Отечества уже стали членами ряда спортивных клубов и сборных команд и показывают на соревнованиях серьезные спортивные результаты», — отметил он на церемонии вручения государственных наград членам паралимпийской сборной России.

Как сообщало ИА Регнум, в середине марта Владимир Путин поручил представить предложения, касающиеся обеспечения средствами реабилитации участников специальной военной операции. Поручение было дано правительству РФ совместно с фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

В начале декабря Путин заявил о необходимости создавать специализированные центры протезирования и реабилитации в регионах РФ. Президент согласился с тем, что бойцы не должны ездить на реабилитацию и протезирование только в Москву. Он также добавил, что в России создадут программу подготовки специалистов, а лучшие практики будут тиражировать по всей стране.