Москва, 3 декабря, 2024, 17:27 — ИА Регнум. В российских регионах необходимо создавать специализированные центры протезирования и реабилитации. Об этом 3 декабря заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

О том, можно ли создать в отдалённых регионах страны такие же многофункциональные центры протезирования, как Московский центр инновационных технологий, у главы государства в ходе его посещения этого медучреждения поинтересовался один из военнослужащих, проходящих там реабилитацию.

«Сейчас таких компаний [работающих в сфере протезирования] 240. Работают тысячи людей, специалистов много, но недостаточно. Вы здесь тоже уже говорили, что их катастрофически не хватает», ― отметил российский лидер.

Путин согласился, что бойцы не должны ездить на реабилитацию и протезирование только в Москву. Он добавил, что для этого создадут программу подготовки специалистов, а лучшие практики будут тиражировать по всей стране. Разработать программу создания региональных центров протезирования он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Голикова добавила, что в стране сейчас действуют 46 центров сложного протезирования. Однако, по словам главы государства, этого недостаточно.

«Ну, 46 мало, вообще ни о чём. Ну, что он, с Сахалина, как ему добираться? Нужно, чтобы было побольше, пошире по территориям. Программа нужна», ― подчеркнул президент.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 3 декабря, в Международный день инвалидов, посетил Центр инновационных технологий в ортопедии (АО «ЦИТО»), где проходят реабилитацию военнослужащие, получившие ранения в зоне проведения специальной военной операции. Здесь также производятся протезы для тех бойцов, которые пережили ампутацию.

Бойцы Вооружённых сил России рассказали президенту о частых случаях возвращения военнослужащих в зону проведения спецоперации после протезирования конечностей. Путин, в частности, поговорил с одним из бойцов, занимавшимся на тренажёре, и обменялся с ним рукопожатиями.

В Минобороны РФ заявили, что 1 января 2025 года в России заработает Единый центр протезирования на базе Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Как сообщила заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва, российских бойцов обеспечат качественными протезами. Кроме того, они смогут проходить обучение пользованием протезами в своих регионах.

Цивилёва также сообщила, что рассматривается вопрос задействования Донецкого республиканского протезно-ортопедического центра и ГУП «Луганский протезный завод» для протезирования бойцов и их функциональной адаптации.