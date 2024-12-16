Москва, 16 декабря, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) во многом утратили способность производить вооружение, технику и боеприпасы. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов 16 декабря на расширенном заседании коллегии ведомства.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Министр отметил, что ВСУ вынуждены перейти к обороне и задействовать резервы, так как укомплектованность их подразделений на переднем крае не более 45-50%.

«Российским высокоточным оружием нанесён значительный урон военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергетической системе. Противником во многом утрачена возможность производить необходимое вооружение, технику и боеприпасы», — подчеркнул Белоусов.

Как ранее передавало ИА Регнум, 7 декабря МО РФ сообщило об ударах по энергообъектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Сообщается, что за сутки на всех направлениях в зоне проведения спецоперации за прошедшие украинская армия потеряла до 1560 военных.

Кроме того, российские бойцы в период с 30 ноября по 6 декабря нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и с помощью БПЛА по объектам ВПК Украины и местам дислокации Вооружённых сил Украины. Также за неделю удары нанесли по инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, центру радиоэлектронной разведки, арсеналам, складам боеприпасов ВСУ.

16 декабря также стало известно о том, что около 6,5 тыс. наёмников, воевавших в рядах ВСУ, были ликвидированы в ходе боевых действий. Отмечается, что всего на Украине находятся порядка 15 тыс. наёмников, которым ежемесячно выплачивается до 7 тыс. долларов.