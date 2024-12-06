Москва, 6 декабря, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Российские бойцы нанесли за неделю шесть групповых ударов высокоточным оружием и с помощью БПЛА по объектам ВПК Украины и местам дислокации ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

«С 30 ноября по 6 декабря ВC РФ нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, центру радиоэлектронной разведки, а также арсеналам, складам боеприпасов, местам дислокации формирований ВСУ, сил специальных операций, иностранных инструкторов и наемников», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что все цели высокоточных ударов были достигнуты.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря российские военные фактически перерезали трассу Курахово ― Запорожье в Донецкой Народной Республике, не оставив шансов ВСУ выйти из города. Это была единственная дорога, по которой украинские военные могли покинуть населённый пункт. В силовых структурах добавили, что оборона ВСУ к северу от Курахово продавлена.

2 декабря Минобороны также информировало об ударах ВС РФ по военным аэродромам и пунктам управления БПЛА украинских формирований. Кроме того, ВС России вновь ударили по объектам энергетики, которые обеспечивают работу ВПК киевского режима. Также были поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах. Уточняется, что ВС РФ использовали для ударов по целям оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракеты и артиллерию.