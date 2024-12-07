Москва, 7 декабря, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Российские силы за прошедшие сутки нанесли удары по энергообъектам, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом 7 декабря сообщили в Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Группировки войск Вооружённых сил России наносили удары при поддержке авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Также под огонь российских сил попали скопления живой силы и военной техники украинской армии в 142 районах.

В общей сложности на всех направлениях в зоне проведения спецоперации за прошедшие сутки украинская армия потеряла до 1560 военных.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 26 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», ― говорится в ежедневной сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.

За время спецоперации российские военные сбили почти 37,4 тыс. дронов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, российские бойцы в период с 30 ноября по 6 декабря нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и с помощью БПЛА по объектам ВПК Украины и местам дислокации Вооружённых сил Украины. Также за неделю удары нанесли по инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, центру радиоэлектронной разведки, арсеналам, складам боеприпасов ВСУ. В оборонном ведомстве уточнили, что все цели высокоточных ударов были достигнуты.

2 декабря Минобороны также информировало об ударах ВС РФ по военным аэродромам и пунктам управления БПЛА украинских формирований. Кроме того, ВС России вновь ударили по объектам энергетики, которые обеспечивают работу ВПК киевского режима. Также были поражены скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах.