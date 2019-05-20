Москва, 16 декабря, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Перелом наблюдается на линии боевого соприкосновении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 16 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«На самом деле это перелом на линии боевого соприкосновения», — сказал глава государства на коллегии Минобороны.

Он подчеркнул, что Вооружённые силы России полностью перехватили стратегическую инициативу. Путин добавил, что темпы продвижения российской армии, набранные в последние месяцы в зоне конфликта, должны сохраниться.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал на то, что СВО завершится тогда, когда Россия добьётся своих целей и сможет обеспечить безопасность и предсказуемость для будущих поколений. Он уточнял, что в этой ситуации нет конкретных временных рамок. Представитель Кремля также подчёркивал, что РФ рассчитывает, что быстрое завершение спецоперации лучше, чем медленное.

В октябре Путин, на встрече со СМИ стран БРИКС, отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Вместе с тем, по словам главы государства, определять сроки завершения специальной военной операции — сложная и контрпродуктивная вещь.

14 декабря заместитель главы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на XXII съезде партии в Национальном центре «Россия» заявил, что РФ в 2025 году имеет основания рассчитывать на победу, несмотря на то, что этот год, скорее всего, не будет простым.