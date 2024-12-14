Москва, 14 декабря, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Россия в 2025 году имеет основания рассчитывать на победу, несмотря на то, что этот год, скорее всего, не будет простым. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев 14 декабря на XXII съезде партии в Национальном центре «Россия».

Александр Река/ТАСС

«Мы вступаем в новый год с очень хорошими результатами. А это основание рассчитывать на самое главное, чего мы хотим. А мы с вами хотим победы», — отметил он.

При этом Медведев предупредил, что приближающийся год вряд ли будет очень простым.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 9 декабря указал на решимость бойцов, которые участвуют в спецоперации. Такой настрой не оставляет сомнений, что Россия победит, страну никто не сможет сломить, так как на её стороне правда, сила духа и оружия, подчеркнул глава государства.

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов ранее заявил, что Россия обречена на победу. Других вариантов у неё нет, подчеркнул он.