Москва, 16 декабря, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Обеспечение победы в специальной военной операции — первое основное направление работы Минобороны РФ в 2025 году. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов 16 декабря на расширенном заседании коллегии ведомства.

Пресс-служба президента России

Министр сообщил, что победа в СВО — одно из 10 основных направлений, по которым уже в следующем году необходимо достичь значимых результатов.

«Первое направление — это обеспечение победы в специальной военной операции. Достижение целей, определённых Верховным Главнокомандующим», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря президент России Владимир Путин заявил, что российские войска с начала 2024 года освободили 189 населённых пунктов в ходе проведения спецоперации.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 10 декабря отметил, что СВО завершится, когда будут достигнуты все поставленные Россией цели. По его словам, эти цели могут быть достигнуты как итог боевых действий или в результате переговоров.

При этом он добавил, что пока переговоры не ведутся из-за отказов со стороны киевского режима. В связи с этим спецоперация продолжается до победного конца, заключил представитель Кремля.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин также подчеркнул, что Россия близка к достижению поставленных целей спецоперации. Он сообщил, что ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу Киева.