Москва, 10 декабря, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине завершится, когда будут достигнуты все поставленные Россией цели. Об этом 10 декабря на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Эти цели могут быть достигнуты как итог специальной военной операции или как итог соответствующих переговоров», — отметил представитель Кремля.

При этом он добавил, что пока переговоры не ведутся из-за отказов со стороны киевского режима. В связи с этим спецоперация продолжается до победного конца, заключил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 10 декабря директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Россия близка к достижению поставленных целей спецоперации. По его словам, ситуация в зоне боевых действий складывается не в пользу Киева, стратегическая инициатива принадлежит российской армии.

В начале сентября Песков отмечал, что специальная военная операция завершится тогда, когда Россия добьётся своих целей и сможет обеспечить безопасность и предсказуемость для будущих поколений. По его словам, в такой ситуации конкретных временных рамок нет. Москва рассчитывает, что быстрое завершение спецоперации лучше, чем медленное, подчеркнул спикер Кремля.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию конфликта при условии выполнения всех требований, поставленных в рамках спецоперации. Президент России Владимир Путин заявил, что ключ к решению украинского кризиса находится в руках Запада. Как указывал российский лидер, если Запад действительно заинтересован в завершении конфликта, необходимо прекратить поставки Киеву вооружений.