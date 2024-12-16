Москва, 16 декабря, 2024, 13:32 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об военных КНДР посоветовал обратиться в Министерство обороны РФ. Об этом он заявил журналистам 16 декабря.

Юрий Смитюк/ТАСС

Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать заявление военной разведки Украины о том, что в Курской области якобы обнаружены 30 погибших военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики.

«Это вопрос к Минобороны», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в начале ноября руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер утверждал, что в Курскую область перебросили около 10 тыс. военнослужащих КНДР. Тогда он предположил, что бойцы Корейской Народно-Демократической Республики, вероятно, вступят в боевые действия против ВСУ. При этом пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Патрик Райдер не смог подтвердить сообщения о том, что военные из КНДР якобы принимают участие в конфликте.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что утверждения о якобы отправке военных из КНРД в Россию являются «вбросами и шумихой». При этом она подчеркнула, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна в военной сфере не нарушает норм международного права.