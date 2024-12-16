Москва, 16 декабря, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в понедельник, 16 декабря, предложил обсудить на коллегии Минобороны задачи по укреплению обороноспособности России и дальнейшему развитию ВС РФ.

MOD Russia/Global Look Press

Также участники заседания подведут итоги работы за 2024 год.

«Уважаемые товарищи, сегодня в рамках расширенного заседания коллегии Министерства обороны обсудим основные итоги работы за 2024 год. Определим задачи по укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию Вооружённых сил», — сказал президент.

В ходе коллегии глава государства также отметил, что российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения, а с начала 2024 года ВС РФ освободили 189 населённых пунктов.

Кроме того, Путин заявил, что страны НАТО увеличивают военные расходы и наращивают ударные группировки вблизи границ России, подчеркнув, что подобные действия военного блока не останутся без ответа.