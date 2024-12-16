Курск, 16 декабря, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Граждане должны узнавать о работе военных только от силовых структур. Чиновники, которые хотят почувствовать себя «военными стратегами», могут надеть погоны и вступить в ряды Вооружённых сил РФ, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн во время заседания областного правительства 16 декабря.

Он подчеркнул, что только те, кто на это уполномочен, должны принимать решения, называть цифры и давать оценки.

«Те, кто считают иначе, имеют возможность надеть погоны и идти туда, где эта система в полном объеме действует. Тот, кто хочет себя чувствовать военным стратегом, пожалуйста, сегодня люди там очень нужны», — сказал Хинштейн.

Врио губернатора отреагировал на слова врио заместителя председателя правительства области — председателя комитета региональной безопасности Михаила Горбунова, который назвал количество сбитых за прошедшую неделю украинских БПЛА. По словам Хинштейна, Горбунов вряд ли уполномочен приводить эти данные в прямом эфире.

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