Курск, 15 декабря, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Жителей освобождённых от украинских захватчиков сёл Плёхово, Дарьино и Новоивановка в Курской области нужно эвакуировать. Об этом 15 декабря заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Илья Питалев/РИА Новости

«Сейчас необходимо совместно с военнослужащими, спасателями, медиками и волонтёрами эвакуировать жителей, которые долгое время находились в тяжёлых условиях», — написал он в Telegram-канале.

Хинштейн также поблагодарил российских бойцов за изгнание оккупантов из населённых пунктов. Самое главное, что удалось освободить людей, которые несколько месяцев находились в тяжелейших условиях, подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, российские войска освободили сёла Дарьино и Плёхово 11 декабря. Позже Минобороны РФ опубликовало видео боевых действий в этом районе. На следующий день ВС РФ освободили Новоивановку.

По данным на 15 декабря, Вооружённые сил Украины с начала вторжения в Курскую область потеряли на этом направлении 40 860 военных. Также российские бойцы уничтожили 1802 единицы бронетехники, в том числе 241 танк, 1138 автомобилей и другое вооружение.