Вашингтон, 16 декабря, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Потеря Красноармейска (украинское название — Покровск) станет крупнейшей неудачей за последние месяцы для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте американского телеканала CNN.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

«Сдача Покровска российским войскам ознаменовала бы крупнейшую неудачу для Украины за последние месяцы и осложнила бы её попытки сдвинуться с мёртвой точки, в то время как российские войска оказывают серьёзное давление на восточную линию фронта», — указано в публикации.

В материале также уточняется, что потеря города может стать причиной сокращения военной помощи от Соединённых Штатов, особенно учитывая скорый приход к власти избранного президента США Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, в силовых структурах 7 декабря рассказали, что Вооружённые силы России взяли под огневой контроль трассу Красноармейск ― Днепропетровск. Отмечалось, что по этой дороге украинские формирования снабжали свои группировки в Красноармейске, Шевченко и окрестных населённых пунктах.

Днём ранее в силовых структурах рассказали, что армия России подошла к посёлку Шевченко в пригороде Красноармейска. Уточнялось, что населённый пункт является ключевым логистическим хабом противника.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 11 декабря заявил, что киевский режим дал указание готовить общественное мнение к сдаче украинской армией сразу пяти городов в ДНР. Он уточнил, что это Красноармейск, Курахово, Часов Яр, Дзержинск (украинское название — Торецк) и Димитров (украинское название — Мирноград).

13 декабря американский миллиардер Илон Маск на фоне приближения российских войск к Красноармейску призвал киевский режим к заключению мира.