Москва, 11 декабря, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Киев дал указание готовить общественное мнение к сдаче Вооружёнными силами Украины (ВСУ) пяти городов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 декабря сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«Режим [Владимира] Зеленского через подконтрольные СМИ отдал приказ готовить общественное мнение к сдаче пяти городов и по сути их освобождению русской армией», — приводит его слова «РИА Новости».

По его словам, это Красноармейск (украинское название — Покровск), Курахово, Часов Яр, Дзержинск (украинское название — Торецк) и Димитров (украинское название — Мирноград).

Рогов добавил, что на подконтрольной Киеву территории уже начали информационно-пропагандистскую кампанию по преуменьшению значимости этих городов. По его словам, киевский режим упоминает их в негативном свете, тем самым показывая, что они являются обузой и не играют важной роли в вопросах обороны.

Как передавало ИА Регнум, 10 декабря Рогов рассказал, что в Курахово началось неорганизованное бегство частей украинских войск. При этом он уточнил, что в городе всё ещё сохраняется сопротивление подразделений ВСУ.

11 декабря Рогов сообщил, что группировка ВСУ южнее города Курахово оказалась в оперативном окружении. Он уточнил, что в результате пути отхода украинских войск находятся под огневым контролем ВС РФ.

Источник в силовых структурах рассказал 7 декабря, что российские войска взяли под огневой контроль трассу Красноармейск ― Днепропетровск. Это ключевая дорога в снабжении группировки ВСУ в ДНР.