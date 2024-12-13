Вашингтон, 13 декабря, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Украина давно должна была заключить мир с Россией. Об этом 13 декабря заявил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X.

Sean Simmers/AP/TASS Илон Маск

Так он прокомментировал информацию о приближении российских военных к городу Красноармейску (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике.

«Уже давно нужно было заключить мир», — написал Маск.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что киевский режим дал указание готовить общественное мнение к сдаче украинской армией сразу пяти городов в ДНР. Он уточнил, что это Красноармейск, Курахово, Часов Яр, Дзержинск (украинское название — Торецк) и Димитров (украинское название — Мирноград).

8 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы хочет прекращения огня и заключения мирного соглашения с Россией. В ответ Зеленский отверг призыв Трампа, заявив, что военные действия «не закончить просто бумажкой и парой подписей».

В ноябре 2022 года Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с правительством РФ. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что Россия готова к ведению диалога, но Киев это официально запретил.

В июне Путин отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, заявлял он. Позже президент уточнил, что все эти требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.