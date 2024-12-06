ДНР, 6 декабря, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Вооружённые силы России подошли к посёлку Шевченко в пригороде Красноармейска (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 декабря сообщили в силовых структурах.

«Шевченко — это ключевой логистический хаб противника. К нему подошли вплотную», — уточнил в беседе с ТАСС представитель силовых структур.

Отмечается, что через этот населённый пункт идёт движение украинских военных сразу с нескольких направлений. Это дороги из Красноармейска и из Днепропетровска.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря российские военные фактически перерезали трассу Курахово ― Запорожье в Донецкой Народной Республике, не оставив шансов Вооружённым силам Украины (ВСУ) выйти из города. Это была единственная дорога, по которой украинские военные могли покинуть населённый пункт. В силовых структурах добавили, что оборона ВСУ к северу от Курахово продавлена.

По информации председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, большинство территорий города Курахово находится под контролем российских войск, которые ведут активные наступательные действия.

Украинское издание New Voice 29 ноября назвало потерю Красноармейска катастрофой для экономики Украины, так как там находится единственная в стране шахта со стратегическими запасами коксующегося угля, необходимого в металлургии.