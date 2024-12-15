Донецк, 15 декабря, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Российские войска почти полностью освободили территорию огнеупорного комбината в городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 декабря сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Часов Яр: можно аккуратно пока что говорить об освобождении огнеупорного комбината. Аккуратно, потому что остаётся там ещё высотная застройка, небольшая её часть», — сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Пушилин добавил, что ВСУ тем не менее ещё могут там удерживаться, но осознание у них приходит, что особых перспектив нет.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре источник в силовых структурах сообщил, что ВСУ перебросили элитные подразделения в зону боевых действий в Часовом Яре. Это зафиксировали средства объективного контроля.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 23 ноября заявил, что российские штурмовики успешно действуют в городе Часов Яр. Они прорвали оборону противника и продвинулись на 1,5 километра от северо-восточной окраины города.

В начале ноября военнослужащий 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча рассказал, что российские военные взяли под огневой контроль ключевую транспортную развязку украинских войск в центре Часова Яра.