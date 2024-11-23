ДНР, 23 ноября, 2024, 07:22 — ИА Регнум. Элитные подразделения ВСУ перебросили в зону боевых действий в Часов Яр Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в силовых структурах.

Иван Шилов ИА Регнум Наступление ВС РФ, Часов Яр

Переброску в город резервных сил противника зафиксировали средства объективного контроля.

«Есть информация, что это бойцы одного из элитных подразделений ВСУ. Сейчас ВСУ пытаются малыми группами заводить их в промзону огнеупорного завода. Вероятно, намереваются усилить оборону опорного пункта», — уточнил ТАСС источник.

У ВСУ нет возможности забрать тела погибших, их слишком много. Тела оставлены в границах промзоны.

Как сообщало ИА Регнум, по данным военного эксперта, подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, российские штурмовики успешно действуют в городе Часов Яр. Они прорвали оборону противника и продвинулись на 1,5 километра от северо-восточной окраины города. Российские военные закрепились в центре, где находятся административные здания.

В начале ноября военнослужащий 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча рассказал, что российские военные взяли под огневой контроль ключевую транспортную развязку украинских войск в центре Часова Яра.