ДНР, 20 ноября, 2024, 08:46 — ИА Регнум. Российские штурмовики успешно действуют в городе Часов Яр в Донецкой Народной Республике — они прорвали оборону противника и закрепились в центральной части города. Об этом сообщил 20 ноября в Telegram-канале военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Станислав Красильников/РИА Новости

По информации его источников, подразделения ВС РФ продвинулись на 1,5 километра от северо-восточной окраины города и закрепились в центре, где находятся административные здания.

«Параллельно с этими действиями наши войска начали обходить противника по флангам в северной и южной частях населенного пункта», — написал Марочко.