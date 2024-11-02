ДНР, 2 ноября, 2024, 08:04 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России взяли под огневой контроль ключевую транспортную развязку украинских войск в центре Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 ноября сообщил военнослужащий 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Силы «Эспаньолы» перерубают ключевую транспортную развязку, обеспечивающую снабжение центрального микрорайона, более известного среди штурмующих как Цитадель», — приводит его слова ТАСС.

По словам военного, в северной части города российские подразделения выбили украинские формирования из посёлка Калиновка и заняли высоту в направлении к северу.

Он отметил, что штурмовики при поддержке артиллерии и беспилотной авиации отбросили подразделения ВСУ в частный сектор микрорайона Северный, в восточной части которого идут активные бои.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября украинский аналитический проект Deep State сообщил о продвижении ВС России в ряде кварталов Часова Яра, в том числе в Жовтневом районе, находящемся к западу от большого водного канала, разделяющего город на две части.

21 октября переброшенные украинским командованием для обороны города Часов Яр в ДНР наёмники из Латинской Америки попросили об эвакуации. Радиопереговоры наёмников перехватили бойцы группировки войск «Юг» ВС России. По их словам, среди иностранцев есть раненые, они жалуются на холод и усталость.