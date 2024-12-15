Донецк, 15 декабря, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Российские военные заблокировали около 200 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) в селе Анновка к югу от города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 декабря сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В населённом пункте Анновка мы увидели запертыми порядка 200 боевиков [ВСУ]», — сказал он на видео в своем Telegram-канале.

Пушилин добавил, что ничем хорошим эта ситуация для ВСУ не завершится.

Как передавало ИА Регнум, Пушилин 15 декабря заявил, что темпы освобождения Курахова российскими военными нарастают. По его словам, сейчас боестолкновения идут уже в самом городе, в котором ВС РФ продвигаются, освобождая одну улицу за другой.

15 декабря председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что группировка ВСУ, попавшая в кураховский котёл, может сохранить себе жизнь, только сдавшись в плен.

14 декабря Рогов рассказал, что Вооружённые силы России освободили здание городского совета в западной части города Курахово, подняв над ним государственный флаг РФ.