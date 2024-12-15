ДНР, 15 декабря, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ), попавшая в кураховский котёл, может сохранить себе жизнь, только сдавшись в плен. Об этом в воскресенье, 15 декабря, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Ashley Chan/Global Look Press

«Их судьба незавидна. Только сдача в плен позволит им сохранить свои жизни, иной альтернативы нет. Третьего не дано», — приводит его слова «РИА Новости».

Он добавил, что до попадания в котёл группировка не менее восьми раз запрашивала команды отступить, но их командование им отказало.

Как передавало ИА Регнум 15 декабря, российские военные освободили населённые пункты Веселый Гай и Пушкино в Донецкой Народной Республике. ВСУ за сутки потеряли в боях с Южной группировкой войск до 400 военных, танк, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и 105-миллиметровое орудие L119 производства Великобритании.

14 декабря Рогов рассказал, что Вооружённые силы России освободили здание городского совета в западной части города Курахово, подняв над ним государственный флаг РФ.

Глава ДНР Денис Пушилин 15 декабря заявил, что темпы освобождения Курахова российскими военными нарастают. По его словам, сейчас боестолкновения идут уже в самом городе, в котором ВС РФ продвигаются, освобождая одну улицу за другой.