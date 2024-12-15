Москва, 15 декабря, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Благодаря программе «Возрождение ВДНХ» исторические павильоны получили вторую жизнь. Об этом 15 декабря заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Пресс-служба ВДНХ

«Среди последних отреставрированных и открытых — два объекта культурного наследия федерального значения: павильоны «Зерно», «Центральный», а также кинотеатр «Круговая кинопанорама», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, в павильоне №59 «Зерно» после реставрации в декабре открылся первый в России Музей героизма. Само здание возвели по проекту Дмитрия Чечулина. Его силуэт отсылал к башне Кремля и павильону СССР на парижской выставке 1937 года. В 1954 году павильон перестроили, после чего он стал третьим по высоте на ВДНХ.

В павильоне №1 «Центральный» в ноябре заработала экспозиция Третьяковской галереи. На ней можно ознакомиться с живописью и скульптурой ведущих мастеров 1930–1950 годов и современников. Главный павильон выставки построили в 1954 году по задумке архитекторов Юрия Щуко и Евгения Столярова в духе русской классической архитектуры. Внутри были размещены монументальные скульптуры и картины. Реставраторы обнаружили несколько работ, считавшихся безвозвратно утерянными.

В семейном тематическом парке «Орион» вновь заработала «Круговая кинопанорама». Кинотеатр открыли в 1959 году. Для зрителей тогда было в новинку смотреть фильмы с обзором 360 градусов. Сейчас в нём показывают 11 отреставрированных плёночных проекторов. Предлагается посмотреть исторические картины и цифровой фильм о путешествии по России.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря четырёхкратный чемпион мира по самбо Никита Клецков отметил, что экспозиция нового Музея героизма на ВДНХ напомнит москвичам и гостям столицы о важности самоотдачи и любви к своему делу для достижения любых целей. По его словам, спорт учит людей не сдаваться, даже когда кажется, что силы на исходе.