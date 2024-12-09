Москва, 9 декабря, 2024, 14:56 — ИА Регнум. В День героев Отечества в Москве состоялось открытие первого в стране Музея героизма. Об этом сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Он пригласил москвичей узнать о подвигах соотечественников в музее героизма и призвал молодежь ориентироваться на настоящих героев.

mos.ru Сергей Собянин открыл Музей героизма на ВДНХ

Музей расположился в отреставрированном павильоне №59 «Зерно» на ВДНХ — объекте культурного наследия федерального значения.

«Здесь мы создали живую летопись подвигов наших предшественников и современников. В центре экспозиции — специальная военная операция, подвиг ребят, которые защищают на боевой линии нашу Родину, Отечество и независимость», — написал мэр.

Основная экспозиция площадью порядка 1,2 тыс. кв. м состоит из трёх тематических разделов: «Становление героя» — об идеалах в литературе и культуре, «Путь воина» — о подвигах бойцов войск специального назначения и уникальных боевых операциях и «Подвиг» — о трудовом героизме: от первых кузнецов-оружейников до врачей и волонтёров.

Сергей Собянин рассказал и о дальнейшем развитии музея. В планах организовать экскурсии, лекции, круглые столы и встречи с героями.