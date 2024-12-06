Москва, 6 декабря, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Экспозиция нового Музея героизма на ВДНХ напомнит москвичам и гостям столицы, что самоотдача и любовь к своему делу помогут в достижении любых целей. Об этом заявил заслуженный мастер спорта РФ, четырёхкратный чемпион мира по самбо Никита Клецков.

Владимир Вяткин/РИА Новости

«Спорт учит нас не сдаваться, даже когда кажется, что силы на исходе, и в этом есть параллель с теми, кто ежедневно совершает трудовые подвиги: врачами, волонтёрами, спасателями», — цитирует слова Клецкова агентство городских новостей «Москва». Спортсмен подчеркнул, что в этих историях каждый может найти вдохновение и напоминание о том, что настоящее величие — в стойкости, мужестве и любви к своему делу.

«Для профессионального спортсмена подвиг — это не только победы и рекорды, но и ежедневная работа над собой: тренировки на пределе возможностей, преодоление травм, усталости и сомнений», — пояснил Клецков.

По его словам, открытие Музея героизма на ВДНХ напоминает, что героизм бывает разным. «Это не только подвиги на поле боя, но и упорство, самоотдача и стремление к лучшему», — подчеркнул мастер спорта.

Музей героизма на ВДНХ откроется 9 декабря на территории павильона №59 «Зерно». Общая площадь экспозиции нового музея составляет порядка 1 тыс. кв. м и разделена на три больших тематических раздела: «Становление героя», «Путь воина» и «Подвиг», который является одним из самых больших.