Москва, 17 ноября, 2024, 18:05 — ИА Регнум. В Москве новая выставка Третьяковской галереи откроется с 21 ноября в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ. Об этом 17 ноября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«Третьяковская галерея представит шедевры отечественного искусства XX–XXI веков. Эта выставка — первое культурное событие после реставрации исторического здания в рамках программы «Возрождение ВДНХ», — написал градоначальник в Telegram-канале.

По его словам, экспонаты связаны с историей и временем строительства павильона «Центральный», с именами художников, трудившихся на ВДНХ в 1950-е годы. Посетители смогут увидеть произведения как советских мастеров (Александр Дейнека, Аркадий Пластов, Александр Герасимов), так и современных художников.

Особое внимание в экспозиции уделено скульптурным и монументальным произведениям, таким как композиция «Рабочий и колхозница» Веры Мухиной. Посетить выставку можно будет до сентября 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября на ВДНХ откроется самый большой каток в Европе с искусственным покрытием. В день открытия на трёх площадках выставки пройдёт тематическая праздничная программа. Так, на ледовой площадке установят сцену, на которой выступят популярные российские группы и исполнители. Будут организованы танцевальные флешмобы и музыкальное шествие.

Каток будет открыт до 1 марта следующего года. На ледовой площадке пройдут празднования Нового года, Рождества, Дня студента, Масленицы, а также будет организована развлекательная программа для детей и взрослых.