Москва, 15 декабря, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Бывшее руководство компании WorldSkills Russia обвиняется в хищении более 130 млн рублей, выделенных в рамках национального проекта «Демография». Об этом 15 декабря сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

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«В мае текущего года министерством во взаимодействии с ФСБ России задокументировано хищение бюджетных средств на сумму более 130 млн рублей, выделенных автономной некоммерческой организации WorldSkills Russia в рамках нацпроекта «Демография», — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что к уголовной ответственности привлечены административный директор WorldSkills Russia и директор дивизиона Агентства стратегических инициатив, они арестованы.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня был задержан генеральный директор WorldSkills Russia Роберт Уразов, на следующий день его арестовали. 16 июля Мосгорсуд признал законным постановление Замоскворецкого районного суда столицы о его аресте.

Уразова, а также административного директора WorldSkills Russia Данира Мухаметзянова обвиняют в передаче в Роструд ложных сведений о заключаемых срочных договорах с целью личного обогащения.

Источник в правительстве России ранее сообщил, что по итогам финансовой проверки к компании возникли претензии в части субсидий, выданных по линии Министерства просвещения. Речь шла о сумме более чем в 300 млн рублей.

«Известия» отмечали, что WorldSkills Russia фигурирует в судебных процессах 2023 года о необоснованном обогащении. Согласно материалам дел, организация получила таким образом более 10 млн рублей. Сведения о субсидиях на сумму ещё 6 млн рублей, предположительно, полученных необоснованно, фигурируют в делах, по которым судебные решения ещё не были вынесены.