Москва, 16 июля, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Московский городской суд признал законным постановление Замоскворецкого районного суда столицы об аресте генерального директора компании WorldSkills Russia (АНО «Агентство развития профессионального мастерства») Роберта Уразова, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Сергей Фадеичев/ТАСС Роберт Уразов

Уразов был задержан 20 июня, а на следующий день арестован. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы, в соответствии с которым в отношении Уразова Роберта Наилевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении пресс-службы.

Как передавало ИА Регнум, Уразова, а также административного директора WorldSkills Russia Данира Мухаметзянова обвиняют в передаче в Роструд ложных сведений о заключаемых срочных договорах с целью личного обогащения.

Источник в правительстве России ранее сообщил, что по итогам финансовой проверки, проведённой в отношении АНО, руководителями которой являются Уразов и Мухаметзянов, возникли претензии в части субсидий, выданных по линии Министерства просвещения. Речь шла о сумме более чем в 300 млн рублей.

«Известия» отмечали, что WorldSkills Russia фигурирует в судебных процессах 2023 года о необоснованном обогащении. Согласно материалам дел, в 2023 году организация получила таким образом более 10 млн рублей. Сведения о субсидиях на сумму в ещё 6 млн рублей, предположительно полученных необоснованно, фигурируют в делах, по которым судебные решения ещё не вынесены.