Москва, 21 июня, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Топ-менеджеры WorldSkills Russia — генеральный директор Роберт Уразов и административный директор Данир Мухаметзянов — будут находиться в СИЗО до 18 августа. Об этом 21 июня сообщили журналистам в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

Московские суды общей юрисдикции/ТАСС

Руководителей АНО «Агентство развития профессионального мастерства» обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие полагает, что Уразов и другие сотрудники компании передавали в Роструд ложные сведения о заключаемых срочных договорах. Целью обмана было личное обогащение.

Источник в правительстве сообщил, что проведённая в отношении АНО финансовая проверка выявила претензии по субсидиям, которые были выданы по линии Министерства просвещения. Речь идёт о более чем 300 млн рублей, пишут «Известия».

Издание отметило, что WorldSkills Russia фигурирует в судебных процессах 2023 года о неосновательном обогащении. Согласно материалам дел, в минувшем году организация получила таким образом более 10 млн рублей. Ещё 6 млн рублей фигурируют в делах, ожидающих судебного решения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в суд поступили ходатайства об аресте Уразова и Мухаметзянова в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере.

АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) создали в 2020 году.