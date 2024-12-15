Грозный, 15 декабря, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России в качестве ответа на атаку дронов ВСУ на Грозный нанесли удары оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по одному из объектов в Харькове, в котором находились боевики одной из бригад украинских формирований. Об этом 15 декабря сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

ТАСС

По словам Кадырова, российские военные будут отвечать более точными и более жёсткими ударами возмездия на любые попытки противника атаковать цели в России, для чего он передал собранные разведчиками данные о расположении большого количества личного состава украинской армии.

«В результате уже в 12 часов дня ВКС России нанесли два удара «Искандером» по одному из объектов в Харькове, где располагались вээсушники 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Уничтожено около 200 укрофашистов», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 декабря Кадыров сообщил об атаке трёх украинских дронов по Грозному утром в воскресенье. По его словам, в результате этого никто не погиб и не пострадал.

Глава Чечни 12 декабря сообщил, что сдетонировавший в воздухе беспилотник украинских боевиков повредил кровлю казарменного здания спецполка полиции в Грозном, в результате чего пострадали четыре человека. Он также пообещал отомстить Киеву за раненных в результате этой атаки.