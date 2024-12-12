Грозный, 12 декабря, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Сдетонировавший в воздухе украинский беспилотник повредил кровлю казарменного здания спецполка полиции в Грозном, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом в ночь на 12 декабря сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Telegram-канал Рамзана Кадырова

«Сегодня в 00:55 в Грозном над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова МВД по ЧР был сбит беспилотник. Серьёзно никто не пострадал. Лёгкие ранения получили четыре бойца караула. Дежуривший личный состав в это время находился в защищённых от подобных атак помещениях», — написал Кадыров в Telegram-канале.

По информации главы Республики, сдетонировавший в воздухе БПЛА повредил кровлю и выбил стёкла в здании. Кроме того, в результате падения фрагментов беспилотник возникло небольшое возгорание, которое было оперативно потушено.

Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ и Черноморского флота сбили пять украинских БПЛА над Севастополем. Ещё два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По информации губернатор Севастополя Михаила Развожаева, никакие объекты в городе в результате атаки не пострадали.

Как передавало ИА Регнум, 29 октября в городе Гудермес Чечене в результате беспилотной атаки возник пожар на территории Российского университета спецназа. Деятельность вуза не приостанавливали, все его службы продолжили работу в штатном режиме. По словам главы Чечни, жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Пожар был оперативно потушен.