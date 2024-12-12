Грозный, 12 декабря, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал отомстить Киеву за раненных в результате атаки беспилотного летательного аппарата украинских формирований по казармам специального полка полиции в Грозном.

Evgenia Novozhenina/AP/TASS Глава Чечни Рамзан Кадыров

«Мы это так не оставим! И только за этих четверых раненых мы положим 400 укронатовцев», — написал он в своём Telegram-канале.

Глава республики также подчеркнул, что такие попытки террористических атак со стороны киевского режима только укрепляют у россиян веру в победу и желание поскорее расправиться с врагом.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3934920" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Обстановка в Грозном после атаки БПЛА

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 декабря четыре человека пострадали в результате сдетонировавшего в воздухе дрона украинской армии при атаке по казармам специального полка полиции имени Героя России А. А. Кадырова. Также при этом была повреждена кровля и выбило стёкла в одном из зданий на территории казарм.

Позднее в этот же день в Минобороны сообщили, что в ночь на 12 декабря российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 16 украинских беспилотников. Восемь из них сбили в небе над Крымом, четыре — над Курской областью, три — над Северной Осетией и ещё один над Чечнёй.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев вечером 11 декабря сообщил, что силы ПВО армии России сбили два дрона украинской армии над акваторией Чёрного моря. Он также призвал граждан сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.