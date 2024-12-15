Грозный, 15 декабря, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Грозный утром 15 декабря подвергся атаке трёх беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Два из них сбиты силами ПВО. Третий упал на территории ОМОНа «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по Чеченской Республике», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, обошлось без пострадавших и жертв.

Кадыров уточнил, что в ответ на атаку украинской армии российским военным были переданы координаты расположения позиций ВСУ. В результате в 12 часов дня ВКС России нанесли два удара «Искандером» по одному из объектов в Харькове, где базировались бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. По информации главы республики, уничтожено около 200 военных.

Ранее, 15 декабря, жители Грозного Жители рассказали о звуках взрывов, прогремевших над городом. Он пришли на период с семи до восьми утра. перед взрывами слышали характерные звук беспилотника.

В ночь на 15 декабря российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 15 украинских дронов. Уточнялось, что 13 беспилотников из этого числа были уничтожены над Чёрным морем и ещё по одному — над территориями Курской и Белгородской областей.